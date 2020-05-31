ميسي: كرة القدم لن تكون كما كانت قبل كورونا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قوله إن "كرة القدم لن تعود كما كانت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إحباطه الشديد".
وذكر ميسي، خلال حواره لصحيفة "El Pais" الإسبانية "جميعنا تقريبًا لدينا شكوك حول كيف سيكون العالم بعد ما حدث، وعقب الحجر المنزلي والوضع الذي فاجئ الجميع".
وأضاف "أعرف العديد من الأشخاص الذين أثر عليهم الوضع بشكل سيء حقًا، مثل أولئك الذي فقدوا الأصدقاء والعائلة دون أن يتمكنوا حتى من وداعهم".
وتابع ميسي "أعتقد أنه كانت هناك العديد من السلبيات بسبب هذه الأزمة، ولا يوجد شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم كثيرًا، وهذا أحبطني بشكل كبير ويبدو غير عادل بالنسبة للجميع".
واختتم "كرة القدم لن تكون كما كانت أبدًا، وأيضًا الحياة بشكل عام لن تكون نفسها".
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