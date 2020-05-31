نائب بريطاني: إشراف كرمان على محتوى فيسبوك “غير معقول“

الأحد 31 مايو 2020

كشف نائب بريطاني أن حكومته وافقت من حيث المبدأ على فتح تحقيق بشأن تعيين الإخوانية توكل كرمان في مجلس حكماء "فيسبوك".



ووصف عضو مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، قرار شركة فيسبوك، تعيين كرمان في مجلس الحكماء للإشراف على المحتوى، بأنه "غير معقول" .. وفق “العين“.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" إن كرمان تصدرت المشهد في اليمن كعضوة في حزب الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان في اليمن والمعروف بأجندته العنيفة.

وأشارت إلى أن تعيينها في مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك قبل أسابيع، أثار غضبًا عالميًا واسعا.

وقال بيزلي، وفق للصحيفة،: "أعتقد أن القرار الذي اتخذته فيسبوك مخالف للمنطق، ولا يمكن تصديقه."

وأضاف: "لدينا منظمة يفترض أن تمارس عملها بشفافية، ثم يقومون بتعيين (كرمان)، التي لا تعتبر صراحة، مناسبة للوظيفة ولا يمكن اعتبارها كذلك".

وأعلن بيزلي أنه بعث برسالة إلى شركة فيسبوك بشأن تعيين كرمان في هذا المنصب الحساس، ودعا وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بلاده إلى التحقيق في هذا السلوك.

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وأشار إلى أن الوزارة وافقت من حيث المبدأ على ضرورة إجراء تحقيق في هذه المسألة، وأنه قد يبدأ أوائل يوليو/ تموز المقبل.

كما دعا بيزلي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقالة كرمان من مجلس الرقابة على المحتوى، قائلا: "إنهم لا يحتاجون للانتظار حتى انتهاء التحقيق. فيسبوك يحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية. عليهم أن يقوموا بالأمر الصائب".

وقال بيزلي: "سواء كنا من خلفيات مسيحية أو مسلمة أو يهودية، فإننا بحاجة إلى التحدث بصوت واحد ونقول إننا ندعم حرية التعبير، دون إساءة استخدام هذا المنبر الحر".

وقالت شركة فيسبوك، في وقت سابق، إنها أنشأت مجلس الرقابة على المحتوى من أجل "إصدار حكم مستقل بشأن المحتوى الحساس والمهم".

من جانبه، أعرب الإعلامي والمحامي الدولي بول تويد، عن قلقه من قرار الشركة بشأن تعيين أعضاء المجلس الإدارة ووجوده.

وقال تويد إن قرار تعيين كرمان بأنه "ازدراء" لمجلس إدارة الشركة.

وتساءل "من اختارهم؟ من وضع هؤلاء الأشخاص العشرين في هذا المكان؟ فيسبوك هو من اختارهم، وهذا ليس عدلاً"