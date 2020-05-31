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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 260 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 46 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت 5381 نموذجا في جميع المختبرات المختصة، ليبلغ المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 227756.
وأضافت: "وصل مجموع الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 6439، ومجموع حالات الشفاء 3156، ومجموع الوفيات 205 بعد تسجيل 10 حالات جديدة".
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