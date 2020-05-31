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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الأردن والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 739 شخصًا.
وأوضحت أن الحالات الـ5 من بينها 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وهم أردني و2 غير أردنيين، فضلاً عن حالتين لأردنيين قادمين من الخارج.
ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 9 حالات فقط، مشيرة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.
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