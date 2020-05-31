الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل 14 إرهابيا جنوبي طرابلس

الأحد 31 مايو 2020

أعلن الجيش الليبي، الأحد، مقتل 4 من قادة المليشيات وأكثر من 10 مسلحين آخرين في هجوم فاشل شنه الإرهابيون على محور الرملة، فضلاً عن مصادرة 3 آليات عسكرية.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لهجوم فاشل من المليشيات على محور الرملة جنوبي طرابلس كما قامت بالقضاء على عدد من القادة والعناصر.

وتابع، في بيان، أنه تم قتل 4 من قادة المليشيات وأكثر من 10 عناصر في هجحومهم الفاشل على محور الرملة كما تم ضبط ومصادرة 3 آليات مصفحه وأليات مسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن القوات نجحت في محاصرة 5 مسلحين من المرتزقة السوريين في محور الكازيرما، بعد هروبهم أثناء هجوم فاشل على هذا المحور، كما تم القضاء على أربعة من المرتزقة المحاصرين في أحد المباني والقبض على أحدهم.

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وأشارت إلى تدميرها مدرعة "ناقلة جنود" تابعة للمليشيات أثناء الاشتباكات ومقتل جميع من كان فيها في الهجوم على محور عين زارة.

وتابعت أن المعارك مع المليشيات لا تزال مستمرة وبقوة في محور الرمله وكوبري المطار وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات من الأفراد والآليات.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 10600 مرتزق غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.