البحسني يعلن اعتماد 10 منح للدراسات العليا في مجال الأوبئة والحميات في أرقى الجامعات بالعالم (فيديو)

الأحد 31 مايو 2020

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اعتماد 10 منح للدراسات العليا في مجال الأوبئة والحميات في أعلى وأرقى الجامعات بالعالم.



وقال المحافظ إن السلطة المحلية بالمحافظة سعت لتوفير هذه المنح نظراً لحاجة المحافظة لهذه التخصّصات، وفي ظل ما أفرزته الأزمة الوبائية الحالية وانتشار فيروس "كورونا" وغيره من الحميّات الأمر الذي يتطلب وجود كادر طبي مهني متخصص يسهم في المعالجة والتوعية وكيفية التعامل مع الأوبئة والحميات.

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وأوضح المحافظ أن لجنة من الاستشاريين وذوي الاختصاص سيتم تشكيلها للنظر في مستحقي هذه المنح واختيار الطلاب الأفضل والأكفأ لابتعاثهم للخارج، وللعودة بعد تخرّجهم بإذن الله مؤهلين لخدمة أهلهم ومجتمعهم في حضرموت.

وأكد المحافظ أن إعلان السلطة المحلية بالمحافظة إطلاق إسم شهيد المحافظة والواجب الدكتور رياض حبور الجريري على مستشفى الحميّات ومركز معالجة "كورونا" بمنطقة فلك بالمكلا جاء عرفاناً بجهود الشهيد وتخليداً لإسمه، وأن اعتماد الـ 10 منح في مجال الأوبئة والحميّات يأتي تماشياً مع توجّهات وجهود الشهيد الدكتور رياض الجريري وهبةً لروحه الطاهرة.