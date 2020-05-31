مؤسسة النقد السعودية توجه المؤسسات المالية باستئناف أنشطتها تدريجيا

الأحد 31 مايو 2020

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجياً وفقاً لتقدير كلّ منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي.



ونبهت المؤسسة على ضرورة تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وأكدت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد.

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ودعت أيضا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.

كما لفتت المؤسسة إلى ضرورة وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضاً بين الموظفين والعملاء.

وأكدت مؤسسة النقد السعودي على أهمية تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.