شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في انفجار قنبلة زرعت على طريق بالعاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

Advertisements وقال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن لرويترز ”ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين... عدد القتلى مرشح للزيادة“. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال.. مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.