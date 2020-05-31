شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القبض على تكفيري مشتبه في انضمامه لتنظيم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

القت قوات الامن بمحافظة اريانة التونسية اليوم القبض على عنصر تكفيري مطلوب أمنيا بتهمة الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم انه تم احالة الموقوف للجهات المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بشانه.

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