شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجري 200 ألف فحص كورونا يومياً والان نبدء بالتفاصيل
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وضع هدفا بالوصول إلى 200 ألف فحص يوميا بحلول نهاية الشهر.
وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان "يمثل الوصول إلى هدف القدرة على إجراء 200 ألف فحص نقطة فارقة في طريقنا للسيطرة على انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وتخفيف العزل تدريجيا".
وأضاف "وبتوسيع قدرتنا على إجراء الفحوص سريعا، استطعنا تقديم برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الصحة الوطنية وتمكين من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا من الخضوع للفحص جزء مهم من البرنامج".
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