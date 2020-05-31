شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالمياً في الإصابات.. الرئيس البرازيلي يرغب في استئناف "كرة القدم" والان نبدء بالتفاصيل
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، خلف الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت الأرقام الرسمية حتى اليوم الأحد إصابة أكثر من نصف مليون مواطن، فيما بلغت حالات الوفاة ما يقرب من 29 ألف حالة، مما يجعلها البلد الذي يضم رابع أكبر عدد من القتلى.
وبحسب القوانين البرازيلية، فإن قرار استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد ليس من صلاحية بولسونارو، ويعود للسلطات المحلية في الولايات والبلديات.
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