الولايات المتحدة ستصنف 'أنتيفا' منظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأميركي دونال ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف "أنتيفا" (وهي حركة اميركية، ايطالية الأصل تحت مظلة الحزب الديقراطي، تعبّر عن مناهضة العنصرية والرأسمالية والتمييز عن طريق الجنس) كمنظمة إرهابية. يتبع..



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