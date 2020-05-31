تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كندا

سجلت كندا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 96 حالة وفاة.
وشهد مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي بالتالي ارتفاعا جديدا مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 أيار 128 حالة، وفي 29 أيار 119، وفي 30 أيار 78.
كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة.
ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كندا انخفاضا نسبيا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 28 مايو 963 حالة، وفي 29 مايو 954، وفي 30 مايو 885.
وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.
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