عبد الخالق مسعود: اتفاق الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2027 كان شفوياً وليس رسمياً

2020-05-31 | 18:46
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كشف الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، ان اتفاق الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2027 مع الأردن كان شفوياً وليس رسمياً.
وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، كان قد اتفق شفوياً مع نظيره الأردني لاستضافة كأس آسيا 2027 في ملف مشترك".
وأوضح أن "الاتفاق بقي بشكل شفوي ولم يتم تقديم الملف بشكل رسمي الى الاتحاد الاسيوي، لذلك فإن العراق لم بترشح من الأساس".
وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم أعلن فى نيسان الماضى تمديد مهلة تلقى الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران المقبل، بعد أن كان الموعد النهائى فى 31 اذار الماضى.
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