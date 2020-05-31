احتجاجات في عاصمتين اوروبيتين على مقتل 'فلويد' في الولايات المتحدة

تظاهر مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم الأحد، تضامنا مع المحتجين في الولايات المتحدة على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد شرطي في مينابوليس.
وجثا المحتجون على ركبهم في ميدان "ترافالغار" أو "الطرف الأغر" بوسط لندن، مرددين "لا عدالة.. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.
كما شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات "القصاص لجورج فلويد" و"أوقفوا قتلنا" و"من التالي الذي سيحطم عنقه".
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين الماضي في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
كما شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات "القصاص لجورج فلويد" و"أوقفوا قتلنا" و"من التالي الذي سيحطم عنقه".
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين الماضي في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
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