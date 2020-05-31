بعد 100 يوم من تفشي كورونا.. روحاني يقيّم الأوضاع في إيران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن البلاد تعيش ظروفا جيدة بعد 100 يوم من تفشي فيروس كورونا.
وقال روحاني خلال إجتماع للحكومة، إن "إيران ستتجاوز الظروف الحالية بمساعدة الشعب، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الأقاليم بالنسبة إلى تفشي العدوى"، مؤكداً أن "الظروف في إيران ليست هشة بل مقبولة وذلك بفضل تعاون الشعب والكوادر الطبية".
وأضاف أن" معدل انتقال فيروس كورونا (R value) في إيران أقل من واحد"، معتبراً أن "هذا المعدل مطمئن، ونأمل أن يستمر على هذا النحو".
وأضاف أن" معدل انتقال فيروس كورونا (R value) في إيران أقل من واحد"، معتبراً أن "هذا المعدل مطمئن، ونأمل أن يستمر على هذا النحو".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.
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