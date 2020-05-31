واعلنت وزراة الصحة، الاحد، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق بينها 58 في الرصافة.

* مدينة الصدر ٣٥ اصابة ضمن محلات ٥٥٧، ٥٥٣، ٥٢٦، ٥١٦، ٥١٥، ٥٦١، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٣٤، ٥٣٧، ٥٤٥، ٥٦٠، وقطاعات ١٠، ١، ١٣، ١٧، ٦٠، ١٢، والاورفلي وجميلة والكيارة والحميدية وحي المهدي.

* شارع فلسطين اصابة محلة ٥١٠

* زيونة اصابتين في محلة ٧٠٩

* الكسرة اصابة في الزراعي

* بغداد الجديدة اصابتين في محلة ٧١٩ وحي الحكيم

* الوثبة اصابة محلة ١١١

* الحبيبية اصابتين محلة ٥٣٧

* الكفاح اصابة محلة ١٢٧

* الزعفرانية اصابتين محلة ٩٨٥ وسعيدة

* البلديات اصابة محلة ٧٣٨

* الغدير اصابة محلة ٧٢٨

* الاعظمية ثلاث اصابات محلة ٣١٦، ٣٠٩

* ابو غريب اصابة قرب معمل الالبان

* الامين اصابة قرب مركز صحي النفط

* الحميدية اصابة قرب السيطرة

* البلديات الزراعية اصابة

* الشعب اصابة محلة ٣٣٧

* ام الكبر والغزلان اصابة

* الفحامة اصابة قرب كميرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.