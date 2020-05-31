رسمياً.. العراق خارج سباق استضافة كأس آسيا 2027

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2020-05-31 | 17:40
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تقدمت أربع دول رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي قطر والسعودية والهند وأوزبكستان.
وأضاف البيان، "اتُحذ القرار فى ضوء الوباء الحالى وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التى تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافى لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".
وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم أعلن فى نيسان الماضى تمديد مهلة تلقى الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران المقبل، بعد أن كان الموعد النهائى فى 31 اذار الماضى.
وكان الاتحاد العراقي قد تقدم بملف الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 بملف مشترك مع الأردن، قبل ان ينسحب رسمياً.
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