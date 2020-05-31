مقتل 30 حوثيا في إحباط هجوم شرقي صنعاء

قتل 30 عنصرا حوثيا، الأحد، في معارك مع الجيش اليمني وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية في مديرية "نهم"، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن قواته كسرت هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وذكر الجيش، أن المليشيا الحوثية حاولت التقدم في جبهات "نجد العتق" و"جبال بحرة" وسلسلة جبال "صلب" جنوبي غرب مديرية نهم، قبل أن يتم إحباطها، بإسناد من التحالف العربي والمقاومة الشعبية .



وأسفرت المعارك، عن مقتل 30 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، ما أسفر عن تدمير نحو 10 دوريات ومقتل جميع من كانوا على متنها.



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كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية، وفقا للبيان.



وبعيدا عن صنعاء، قال مصدر محلي لـ"الخليج 365" إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت قصفا مدفعيا على مناطق مأهولة بالسكان شمالي الضالع ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين.



وصعدت المليشيا الحوثية، خلال الفترة الماضية، من عملياتها العسكرية في عدد من الجبهات، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد استجابة للدعوات الأممية بتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.



وانتهى الموعد الزمني للهدنة في 23 مايو الجاري، دون إعلان رسمي من التحالف عن انهيارها أو تمديدها.

