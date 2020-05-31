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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الأردن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الأردن

متابعات_ نيوز

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 739 شخصًا.

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وأوضحت أن الحالات الـ5 من بينها 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وهم أردني و2 غير أردنيين، فضلاً عن حالتين لأردنيين قادمين من الخارج.

 

ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 9 حالات فقط، مشيرة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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