بثلاث كلمات فقط.. رد مفحم من الصين على انتقادات الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان

علّقت الصين على الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة إليها بشأن حقوق الإنسن في هونج كونج وقمع المتظاهرين.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، على انتقادات نظيرتها الأمريكية مورجان أورتاجوس، بسبب قمع المتظاهرين في هونج كونج، مكتفية بثلاث كلمات فقط: "لا أستطيع التنفس".

والكلمات الثلاثة التي كتبتها المتحدثة باسم الخارجية الصينية هي آخر كلمات نطق بها المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، والذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة.

وظهر فلويد في مقطع فيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، ما أدى إلى وفاته.

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وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قد علّقت على سياسات الصين في هونج كونج والاحتجاجات هناك، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر قائلة إن "هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونج كونج".

تشهد شوارع الولايات المتحدة الامريكية، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات ومسيرات احتجاجية واسعة على خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط ورجال الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات السلمية لحالة من تبادل القنابل السائلة للدموع والخرطوش من قوات الشرطة ضد المتظاهرين الذين قرروا تكسير نوافذ المتاجر الشهيرة لسرقتها وتحطيم محتوياتها وابرام النيران في الكثير من السيارات المتواجدة في الشوارع. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".