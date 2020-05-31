اجتماعات بوتين ستستمر على بُعد

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نصر المجالي: أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الاجتماعات بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستستمر عن بعد، وذلك بسبب الحاجة إلى حماية رئيس الدولة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، في برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين"، والذي يتم بثه على قناة "روسيا -1 ": "هذا يرجع إلى الحاجة إلى حماية الرئيس فقط من التعرض بطريقة أو بأخرى لخطر العدوى، هذا أمر مبرر، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول عمله، الحمد لله نحن نرى رئيسنا يعمل بنشاط".

وفي الوقت نفسه، أعرب بيسكوف، عن أمله في أن تبدأ المزيد من الفعاليات العامة بالعودة في المستقبل المنظور، حسب ما ذكرت وكالة (سبوتنيك).

وأعلن مركز الاستجابة الوطني للفيروسات التاجية الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا سجلت 9268 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ(8952 أمس)، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 405843 حالة.

وأضاف "من بين جميع الحالات الجديدة، تم تسجيل 2595 حالة في موسكو و757 في ضواحي العاصمة و369 في سانت بطرسبرغ (مقارنة بـ2367 و735 و365 على التوالي أمس)".

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وتابع "ارتفع عدد الوفيات بوباء كورونا في البلاد إلى 4693، بعد تسجيل 138 حالة جديدة".

واستطرد المركز: "تعافى ما يصل إلى 4414 مريضا بكورونا في روسيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ(8212 أمس). وقد ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 171883".

وأعلنت السلطات الروسية، أمس السبت، أنها سوف تنفق حوالي 500 مليار روبل (7.13 مليارات دولار) للتصدي لتفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بقدراتها البشرية والتقنية والمالية، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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