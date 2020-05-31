شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لأمير قطر السابق بالعنصرية بعد وصفه أوباما بـ"العبد" فى تسريب هاتفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حالة واسعة من الجدل تسبب فيها التسريب الذى نشرته عناصر المعارضة القطرية لحمد بن خليفة ،أمير قطر السابق، الذى وصف خلاله الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بـ"العبد"، حيث اعتبر نشطاء التسجيل عنصريا ويتضمن إهانات بالغة للرئيس الأمريكى السابق والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أحد النشطاء عبر شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر " :"حمدبن خليفة العبد أوباما كمان طلعت عنصري ،بلغوا السود الأمريكيين عنه الذين يتظاهرون اليوم ".
وأضاف ناشط آخر :"يمكن الحسنة الوحيدة اللي عملها القذافي في حياته أنه سجل مقابلات الخونة معه أمثال حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ويوسف بن علوي، ويبدو والله أعلم أن القائمة طويلة".
كان خالد الهيل الناشط القطرى المعارض قد نشر تسريبا عبر حسابه على تويتر يظهر خلاله أمير قطر السابق وهو يهاجم الرئيس الامريكى السابق ويصفه بالعبد أثناء حديث تليفوني مع الرئيس الليبى معمر القذافى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات لأمير قطر السابق بالعنصرية بعد وصفه أوباما بـ"العبد" فى تسريب هاتفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.