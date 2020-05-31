شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لأمير قطر السابق بالعنصرية بعد وصفه أوباما بـ"العبد" فى تسريب هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حالة واسعة من الجدل تسبب فيها التسريب الذى نشرته عناصر المعارضة القطرية لحمد بن خليفة ،أمير قطر السابق، الذى وصف خلاله الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بـ"العبد"، حيث اعتبر نشطاء التسجيل عنصريا ويتضمن إهانات بالغة للرئيس الأمريكى السابق والولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال أحد النشطاء عبر شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر " :"حمدبن خليفة العبد ‎أوباما كمان طلعت عنصري ،بلغوا السود الأمريكيين عنه الذين يتظاهرون اليوم ".

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وأضاف ناشط آخر :"يمكن الحسنة الوحيدة اللي عملها القذافي في حياته أنه سجل مقابلات الخونة معه أمثال حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ويوسف بن علوي، ويبدو والله أعلم أن القائمة طويلة".

كان خالد الهيل الناشط القطرى المعارض قد نشر تسريبا عبر حسابه على تويتر يظهر خلاله أمير قطر السابق وهو يهاجم الرئيس الامريكى السابق ويصفه بالعبد أثناء حديث تليفوني مع الرئيس الليبى معمر القذافى.