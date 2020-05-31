نشوى الديب من مستشفى العزل: متخافوش.. إحنا أقوى من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، والتى تخضع للعزل بمستشفي العجوزرة، بعدما واجهت أعراض تنفسية، رسالة مفعمة بالتحدى والقوة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، تحت عنوان: "أنت أقوى من كورونا". وقالت النائبة، في منشورها علي صفحة فيس بوك : "أنت أقوى من كورونا، ده كان شعار حملتنا المستمرة فى التعقيم والتوعية والمساعدات من شهور طويلة.. الشعار ده أنا بنفذه الآن وعايزاكم تنفذوه، قل لنفسك أنا أقوى من كورونا". Advertisements وأضافت الديب "متخافوش ده فيروس ضعيف جدا هنهزمه.. بس خدوا بالأسباب يعنى الكمامات والمطهرات وخليكم بالبيت"، واختتم منشورها بقولها "أنت اقوى من كورونا.. متخافوش.. واطمأنوا". جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت إعلان مجلس النواب إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا المُستجد، واحتجازه فى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة، بالإضافة إلى حجز عدد من النواب بالمستشفيات الخاصة والحكومة للاشتباه بإصابتهم بالفيروس ومنهم النائبة نشوى الديب والنائب هشام مجدى والنائب عمرو وطنى، وإجراء مساحات للكشف عن الفيروس لديهم.

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