شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد: العالم يثق فى اقتصاد مصر.. وعلينا استثمار تلك الصورة لصالح الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الاقتصاد المصرى يملك قاعدة مستقرة وأكثر صلابة من أسواق ودول كبرى، حتى لو رأى البعض عكس ذلك، مشددا على أن خريطة تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وما حملته من خسائر لأغلب دول العالم، فى مقابل استقرار الأداء محليا مع توقعات مستقبلية إيجابية، تؤكد قدرات مصر وتُعزز مكانتها وفرصها ضمن خريطة الاقتصاد العالمى فى مرحلة ما بعد الأزمة.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الصورة الإيجابية عن امتلاك الاقتصاد المصرى مرتكزات صلبة وقادرة على المناورة وامتصاص الصدمات ليست خطابا حكوميا أو تفاؤلا مجانيا من المستثمرين والخبراء المحليين، وإنما هى قراءة واقعية جدا للمشهد المصرى المستقر وسط أمواج عاصفة عالمية، تُعزز تقارير وتوقعات عديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، فى مقدمتها مؤسسة ستنادرد آند بورز التي أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستويات إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة، أو تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى، الذى أشار إلى تحقيق مصر نموا صاعدا بـ2% خلال 2020، مقابل نموا سلبيا لكل الأسواق الإقليمية المحيطة يبدأ بـ1.1% للكويت وصولا إلى 12% فى لبنان.

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وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن ثبات السوق المصرية، وقدرتها الواضحة على ضمان مُعدلات تشغيل طبيعية بالتزامن مع إجراءات احترازية مشددة فى مواجهة الوباء، والسيطرة على سوق الصرف ومستويات التضخم والبطالة، مع إتاحة معروض كبير من السلع والخدمات بما يتجاوز الطلب المحلى المتنامى، وامتلاك قاعدة مالية قوية بما ساعد الحكومة على تدبير وضخ أكثر من 120 مليار جنيه لصالح تنشيط الاقتصاد وسوق المال وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، كلها تؤكد قوة السوق المصرية وتجعلها رهانا مستقبليا مُحتملا لكل المستثمرين والشركات العالمية، فى ظل ما يتوافر لديها من قدرات تنافسية، وحوافز مباشرة للاستثمار، ومنظومة قانونية وتنفيذية متطورة، وسوق عمل ضخمة بكُلفة تشغيلية متوازنة، فضلا عن عدد مستهلكين ضخم وطلب مرتفع وإنفاق استهلاكى كبير.

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن حصيلة التقارير الصادرة عن كل المؤسسات العالمية المُعتبرة، لا تؤكد فقط صلابة الاقتصاد المصرى وتبعث رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين المحليين، وإنما تؤكد ثقة العالم فى مصر وتوقعاته الإيجابية بشأن مستقبلها الاقتصادى والتنموى، وما يمكن أن تقتنصه من فرص عقب انتهاء أزمة وباء كورونا، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تلك الصورة الإيجابية تتطلب عملا جادا من الجميع، الحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد، لاستثمار هذه الدعاية المجانية وتعزيز آثارها التنموية المباشرة، عبر الجاهزية الكاملة وإعداد برامج وخطط متطورة والتوسع فى التدريب وتأهيل الشباب وزيادة قدراتهم، بما يضمن امتلاك قاعدة ضخمة من القدرات والمزايا، تسمح بالانطلاق المباشر والسريع مع انتهاء الأزمة واتجاه العالم إلى التعافى واستعادة حياته الطبيعية وقدراته الإنتاجية والتجارية.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.