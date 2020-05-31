شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم وتطهير مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل وفد من المتخصصين، اليوم الأحد، الحملة التعقيمية والتطهيرية، التى بدأها أمس بمقر النقابة العامة للمحامين، بتعقيم وتطهير مقر إدارة المعاشات الكائن بمنطقة المعادى.

يذكر أنه قد تم أمس تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الأول.

يذكر أن لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أكدت من قبل أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي وكذا ثبوت اصابة احد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وأنه تم التعامل طبياً وفق الاجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجاري متابعتهم.

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وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه حرصاً من اللجنة على اتباع الاجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ، مشيرة الى أنه عليه تقرر الآتي غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ ، ٣١ مايو وذلك لاجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة .

و تابعت :" حرصًا على استمرار العمل الضروري لادارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس ، تستمر اللجنة في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها مع خالص الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين ".

تعقيم وتطهير مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادى (1)