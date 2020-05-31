شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا ننتظر نتائج PCR و نعتمد نتائج الأشاعات ونبدأ فى علاج الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا لا ننتظر نتائج مساحات الـpcr ويتم الاعتماد بنتائج الإشاعات والبدء مباشرة فى اتخاذ العلاج.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأحد، أن فرق 100 مليون صحة تعمل فى برنامج مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى توزيع الأسرة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، وجاءت 340 مستشفى، و3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعى، و35152 سرير بالقسم الداخلى، و3640 إجمالي عدد المرضي بالمستشفيات المخصصة للتعامل بنسبة إشغال 17%، وإجمالي عدد المرضي بمستشفيات العزل بنسبة إشغال 85%، بالإضافة إلى 36 مستشفى وجارى تجهزهم ليصبح إجمالى عدد المستشفيات 376.













































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