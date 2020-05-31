اخبار العالم

وزيرة الصحة: لا ننتظر نتائج PCR و نعتمد نتائج الأشاعات ونبدأ فى علاج الفيروس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/34
  • 2/34
  • 3/34
  • 4/34
  • 5/34
  • 6/34
  • 7/34
  • 8/34
  • 9/34
  • 10/34
  • 11/34
  • 12/34
  • 13/34
  • 14/34
  • 15/34
  • 16/34
  • 17/34
  • 18/34
  • 19/34
  • 20/34
  • 21/34
  • 22/34
  • 23/34
  • 24/34
  • 25/34
  • 26/34
  • 27/34
  • 28/34
  • 29/34
  • 30/34
  • 31/34
  • 32/34
  • 33/34
  • 34/34

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا ننتظر نتائج PCR و نعتمد نتائج الأشاعات ونبدأ فى علاج الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا لا ننتظر نتائج مساحات الـpcr ويتم الاعتماد بنتائج الإشاعات والبدء مباشرة فى اتخاذ العلاج.

 

 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأحد، أن فرق 100 مليون صحة تعمل فى برنامج مواجهة .

 

 

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى توزيع الأسرة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، وجاءت 340 مستشفى، و3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعى، و35152 سرير بالقسم الداخلى، و3640 إجمالي عدد المرضي بالمستشفيات المخصصة للتعامل بنسبة إشغال 17%، وإجمالي عدد المرضي بمستشفيات العزل بنسبة إشغال 85%، بالإضافة إلى 36 مستشفى وجارى تجهزهم ليصبح إجمالى عدد المستشفيات 376. 

 

 

 

AU6A2646
 

 

AU6A2650
 

 

AU6A2662
 

 

AU6A2665
 

 

AU6A2681
 

 

AU6A2684
 

 

AU6A2694
 

 

AU6A2741
 

 

AU6A2763
 

 

AU6A2805
 

 

AU6A2817
 

 

Advertisements
AU6A2823
 

 

AU6A2877
 

 

AU6A2891
 

 

AU6A2898
 

 

AU6A2903
 

 

AU6A2908
 

 

AU6A3048
 

 

AU6A3073
 

 

AU6A3139
 

 

AU6A2493
 

 

AU6A2502
 

 

AU6A2510
 

 

AU6A2516
 

 

AU6A2525
 

 

AU6A2528
 

 

AU6A2582
 

 

AU6A2588
 

 

AU6A2592
 

 

AU6A2603
 

 

AU6A2610
 

 

AU6A2629
 

 

AU6A2633
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: لا ننتظر نتائج PCR و نعتمد نتائج الأشاعات ونبدأ فى علاج الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا