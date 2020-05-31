شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" بالجيزة يواصل مبادرة "صحتك تهمنا" بطرح كمامات مدعمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب حماة الوطن، فى محافظة الجيزة، برئاسة المهندس معتز الدريملى، مبادرة "صحتك تهمنا"، بطرح كمامات مدعمة بنسبة 30 % من سعرها التجاري، وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

وأطلق حزب حماة الوطن بالمحافظة، مشروع "الكمامة المدعمة"، للتخفيف عن أهالينا في مركز الصف، حيث يدعم أمين الحزب بالمحافظة، الكمامة بـ30% من قيمة سعرها التجاري.

وأشار أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن الكمامة، ماركة «ألترا سونيك» 3 طبقات بدعامة، سعر الكمامة 2 جنيه وأقصى عدد للمواطن 5 كمامات، ويتبرع الحزب بعدد 1000 كمامة شهرياً لمستشفى الصف المركزي "قسم العزل" مجاناً.

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وأوضح "الدريملى"، من عمل بروتوكول مع جميع الصيدليات بقري مركز الصف شريطة بيعها للمواطن بالسعر المخفض 2 جنيه للكمامه وأن لايزيد للفرد وأسرته أكثر من 5 كمامات يوميا.

الجدير بالذكر، أن حزب حماة وطن، فى محافظة الجيزة، دشن مبادرة تحت عنوان "صحتك تهمنا"، لتنظيم عمليات صرف منحة العمالة الغير منتظمة، على مستوى المحافظة، أمام مكاتب البريد والبنوك، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وناشدت أمانة الحزب، المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء عليه خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.