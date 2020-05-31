تركيا تعلن ترحيل 12 فنلنديا من سوريا إلى بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن ترحيل عدة مواطنين فنلنديين من سوريا إلى بلادهم.
وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية أن المواطنين المرحلين هم ثلاث عائلات يعولون أطفالا، كانوا قد فروا من مخيم الهول السوري، وأشارت الوزارة إلى أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع السلطات التركية.
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التركية أن الأشخاص المرحلين هم 12 "مقاتلا إرهابيا أجنبيا"، دون أن تذكر أي تفاصيل.
يشار إلى احتجاز نحو 30 طفلا فنلنديا وعشر أمهات في مخيم الهول الذي يسيطر عليه الأكراد بعد طرد تنظيم داعش من المنطقة، وهناك اشتباه في وجود علاقة للعديد من النساء بتنظيم داعش.
كانت تركيا رحلت في الأشهر الماضية العديد من أنصار داعش إلى ألمانيا ودول أخرى.
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