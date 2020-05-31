سرعة التحرك.. رفع سيارة معطلة أعلى الدائري وسحب الكثافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: سرعة الاستجابة سمة دائمة لعمل رجال الإدارة العامة للمرور، تظهر بشكل واضح في التعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة على المحاور الرئيسية. في أقل من نصف ساعة، انتهى رجال الإدارة العامة للمرور من سحب سيارة نقل معطلة بمنزل الأوتوستراد تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية. Advertisements تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة برصد كثافات أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب. وكشفت المعاينة تعطل سيارة نقل مُحملة بالحديد، وانتقلت قيادة المرور لرفع السيارة من نهر الطريق تنفيذا لتويجهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور. وجرى الدفع بتعزيزات مرورية بمحيط مكان تعطل السيارة؛ وتم سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات تزامنا مع رفع السيارة من الطريق.

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