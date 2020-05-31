بالصور.. جنازة مهيبة للشهيد محمد نغيرة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: شيع أهالي قرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بالفيوم, جثمان الشهيد مجند محمد محمود سيد نغيرة ، الذى استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بشمال سيناء. حضر مراسم تشييع الجنازة اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم, نيابة عن المحافظ، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية. وردد المشاركون في الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب والعمليات الإرهابية قائلين "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله.

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