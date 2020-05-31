والد شهيد الفيوم: "ابني ضحى علشان وطنه وأهله"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قال محمود نغيرة والد الشهيد مجند محمد محمود سيد نغيرة ، الذى استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بشمال سيناء إن دماء نجله ذهبت في سبيل الوطن الغالي الذي نعيش من أجله, وضحى من أجلنا جميعًا.

وأوضح والد الشهيد: "لدي 4 أولاد وبنت هم وليد وشريف وطلبة والشهيد محمد وأماني أصغرهم.

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وتابع "الشهيد كان مثالا للإخلاص والتدين, وكانت آخر زيارة له لنا في العشر الأواخر من رمضان, وسافر إلى سيناء قبل العيد بيومين".

شيع أهالي قرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بالفيوم, جثمان الشهيد مجند محمد محمود سيد نغيرة، وحضر مراسم تشييع الجنازة اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم, نيابة عن المحافظ، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وردد المشاركون في الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب والعمليات الإرهابية قائلين "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله.