البنك الأهلي: 5 مليارات جنيه مبيعات شهادة ال 15% اليوم.. و الحصيلة تقفز إلى 110 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مبيعات البنك من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، حققت اليوم 5 مليارات جنيه لتقفز حصيلة البيع الإجمالية من 105 مليار جنيه في آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر إلى 110 مليارات جنيه في أول يوم عمل.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العملاء الحاملين للشهادة قفز إلى 630 ألف عميل بعد مرور شهرين على طرحها منذ بداية إصدارها وحتى نهاية تعاملات اليوم الأحد .

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

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ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.