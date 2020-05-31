محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مبيعات البنك من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، حققت اليوم 5 مليارات جنيه لتقفز حصيلة البيع الإجمالية من 105 مليار جنيه في آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر إلى 110 مليارات جنيه في أول يوم عمل.
وأشار إلى أن إجمالي عدد العملاء الحاملين للشهادة قفز إلى 630 ألف عميل بعد مرور شهرين على طرحها منذ بداية إصدارها وحتى نهاية تعاملات اليوم الأحد .
وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.
ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.
وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلي: 5 مليارات جنيه مبيعات شهادة ال 15% اليوم.. و الحصيلة تقفز إلى 110 مليارات جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.