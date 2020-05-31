ننشر توصيات "الزراعة" الفنية لمحصول الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- تزرع الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو.

- تتم الزراعة في جِوَر على أبعاد 20سم للأصناف الطويلة و15سم للأصناف القصيرة.

- تتم الزراعة في الثلث السفلي من الخط على الريشة العمالة المواجهة للشمس، وتتم الزراعة بوضع 4 حبوب على عمق 2- 3سم، وتغطى بالتراب الناعم.

- إذا تم استخدام أسمدة حيوية؛ مثل النتروبين والفوسفورين، والتي يوفر في كميات الأسمدة الكيماوية المستخدمة بمقدار الربع وبهدف حماية البيئة من التلوث، ويتم خلطها مع الحبوب (التقاوي) قبل الزراعة جيدًا مع مادة لاصقة.

- عند استخدام مبيدات فطرية تعامل بها التقاوي قبل الزراعة؛ لتقليل أكل الطيور للتقاوي على أن يكون الري على البارد.

- تتم العزقة الأولى لإزالة الحشائش بعد 18 يومًا من رية الزراعة، ويعقبها خف النباتات بمعدل نباتَين للجورة الواحدة، ثم التسميد بالسماد الأزوتي والبوتاسي ثلث جرعة التسميد الأزوتي (100 وحدة).

- التسميد الأزوتي يتم بمعدل 35 وحدة أزوت في الدفعة الأولى و35 وحدة فى الدفعة الثانية بعد الأولى 15 يومًا، على أن يتم وضع السماد تكبيشًا أمام الجور وعلى بعد 5 سم.

- يتم إجراء العزقة الثانية بعد الأولى بنحو 15 يومًا ويعقبها التسميد بالدفعة الثانية ثم الري.

- يفضل إجراء رشة وقائية ضد الثاقبات والدودة القارضة عقب رية المحاياة وتحمل الأرض عملية الرش.