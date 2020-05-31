مرور الجيزة: تحرير 1038 مخالفة عدم ارتداء كمامة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2749 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ730 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ540 مخالفة.

كما تم التصالح في 14 مخالفة، والتصدي لـ 12 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

وحررت القوات من خلال الارتكازات المرورية بمختلف القطاعات 1038 مخالفة عدم ارتداء كمامة في اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء.