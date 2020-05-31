الصين: مُستمرون في دعم كافة القطاعات في ليبيريا

أكد القائم بالأعمال فى السفارة الصينية لدى ليبيريا " تشو كن " أن بلاده ستستمر فى تقديم الدعم إلى كافة القطاعات فى ليبيريا.
جاء ذلك فى أعقاب قيام السفارة الصينية اليوم الأحد، بتقديم تبرعات غذائية من الأرز إلى مكتب نائبة الرئيس الليبيرى وذلك للمساعدة على التخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وبحسب راديو منروفيا رقم ( 1 ) الناطق بالانجليزية، قال القائم بأعمال السفارة الصينية " إن هذه التبرعات تمثل معونة إنسانية من الصين إلى ليبيريا للمساعدة على التخفيف من آثار أزمة وباء فيروس كورونا ومكافحة هذا الوباء، وأضاف أن "الصين ستظل شريكا قويا
وأعرب القائم بأعمال السفارة الصينية عن تقديره لجهود نائبة الرئيس الليبيرى جيويل هاوارد تيلور لمساعدة المحرومين والمعاقين.
من جانبها، وجهت نائبة الرئيس الليبيرى الشكر إلى الحكومة الصينية على ماتقدمه من تبرعات ودعم للتنمية فى ليبيريا، وقالت إن الصين مازالت أحد الأصدقاء الحقيقيين لليبيريا.
وأشارت نائبة الرئيس الليبيرى إلى أن الصين تقوم بدور رائد على مستوى العالم لمكافحة وباء كورونا.
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