رئيس وزراء مالطا: عازمون على فتح المطار أول يوليو المقبل

كشف رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، عزم بلاده إعادة فتح مطارها وموانئها، أول يوليو المقبل، فيما ستُفتح الجمعة المقبل، المؤسسات كافة التي أُغلقت بسبب تفشي جائحة كورونا مع انحسار تفشي الفيروس في البلاد.



قال أبيلا، في تصريحات لمحطة "وان تي.في" التليفزيونية المحلية، وفقا لصحيفة "إندبندنت مالطا" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد: "تُظهر الإحصاءات أن جائحة كوفيد-19 هي شيء من الماضي، لذلك بدأنا عملية العودة للاعتيادية التامة".

وأضاف رئيس الحكومة أنه ثبت

خطأ من اعتقدوا أن تخفيف القيود سيؤدي إلى نشوء موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستثبت أيضا صحة رؤية الحكومة بهذا الصدد مع الإعلان عن مزيد من تخفيف قيود الإغلاق؛ كإعادة فتح جميع المؤسسات التي لا تزال مغلقة حتى اليوم، بما فيها المحاكم وصالات اللياقة البدنية، بدءا من الجمعة المقبل، الأمر الذي قال إنه سيُعلن عنه رسميا في الغد.

فيما أعلن أبيلا عن اعتزام حكومته أيضا فتح مطار البلاد الوحيد وموانئها بدءا من أول يوليو المقبل، بإجراءات وقائية بسيطة قال إنها لا تعيق حركة السياحة، والتي تمثل نحو ربع اقتصاد البلد الذي حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، سجّلت الجزيرة الواقعة في جنوب البحر المتوسط نحو 600 حالة إصابة بالفيروس و9 وفيات مرتبطة به، لكنه انحسر مع لجوء الحكومة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل مكثف، واستخدام برمجيات تعقب الاتصال الجسدي المباشر بين الأشخاص.