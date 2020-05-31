تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 حالات وفاة بصفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم ما يرفع العدد إلى 109 حالات، وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 1752.

وبينت الخارجية في تقريرها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل إصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 306.

وقام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية أوهايو

بالتبرع بمبلغ 3500 دولار أميركي خلال عيد الفطر تم توزيعها على 10 عائلات في مخيم الجلزون وفي قرية جفنا بالتعاون مع أبناء المخيم وأهالي القرية، كما قدم أحد رجال الأعمال الفلسطينيين 300 وجبة غداء يوميا ولمدة عام كامل لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومراكز الإيواء ودور المسنين بالتعاون مع الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة ومركز خدمات الجالية.

وأفادت سفارة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة، بتسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية في مدينة جدة للمواطنة باسم حامد عطوة أبو لبن (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها إلى 14.

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كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية للمواطن زهير عبد الفتاح حمدان 57 عامًا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها إلى 3.

وبينت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل حالة وفاة جديدة لمواطنة (63 عاما)، كانت في زيارة لأقاربها، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2، بعد أن سجلت بالأمس 6 إصابات لأطباء من أبناء الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 35، ويبقى عدد حالات التعافي 19 حالة.

وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، نتائج الفحوصات التي أجريت للمخالطين من عائلة أول مصاب بالفيروس من أبناء الجالية وهو طالب في كلية الطلب في السنة الأخيرة، وأكدت وجود إصابة جديدة من بين المخالطين للطالب.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام، بتسلم مساعدات طبية إلى الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بــ 20000 كمامة طبيّة، في مراسم رسميّة في مبنى البرلمان الفيتنامي، بحضور طاقم السفارة، ورئيس مجموعة برلمانيي أصدقاء فلسطين وعدد من المسؤولين الفيتناميين.