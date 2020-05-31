كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تعلن وصول الناقلة الخامسة إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن فنزويلا طلبت من الجمهورية الإسلامية مساعدتها في إصلاح بعض منشآتها الاقتصادية.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية: "فنزويلا وجهت لنا طلبات للمساعدة في إصلاح بعض منشآتها، وهي قيد الدراسة، ونحن نود مساعدتهم وسد احتياجاتهم في هذه المجالات".

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