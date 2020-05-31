كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 627، بعد تسجيل إصابة جديدة في منطقة حجة بمحافظة قلقيلية، فيما لم تسجل حالات تعافي جديدة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، 21 إصابة في محافظة الخليل، 13 إصابة قي قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي يبلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و18 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت أن نسبة الشفاء 83.4% من مجمل الإصابات المسجيلة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حالياً 22990 موطناً مواطنة.

يشار إلى أن 8 محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي محافظات: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.