كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تعلن 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاحد، عن 862 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لديها الآن ما مجموعه 18،086 إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 957، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن 101 مريضا آخرين تعافوا، مما رفع عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 3،909.

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من المقرر أن تخفف الفلبين يوم الاثنين من إغلاق الفيروس في العاصمة مانيلا، وهو واحد من أصعب وأطول الإغلاقات في العالم.

وقد أعلنت سلطات الفلبين عن ثماني وفيات إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد و590 إصابة جديدة، حسبما أفادت وزارة الصحة في البلاد، يوم السبت.

في حين، سجلت الفلبين، يوم الجمعة،21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1046 إصابة.