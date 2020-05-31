شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 3 شهور.. إيطاليا تعيد فتح برج "بيزا" المائل والان نبدء بالتفاصيل

أعادت إيطاليا فتح برج "بيزا" المائل وهو واحد من أكثر المواقع السياحية شهرة في إيطاليا بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا

وقال بيرفرانشيسكو باسيني، رئيس إدارة موقع "بريمازيال بيسانا" في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) "إنه يوم مهم، حيث أننا نقوم ببداية جديدة بفتح المنطقة"

وجرى دعوة حشد من الناس على عجل لإحياء ذكرى أولئك الذين توفوا بسبب الفيروس ولجذب الزائرين إلى الموقع.

وتابع باسيني أنه عمليا لم يصل أي سائح ، مضيفا أنه من المهم إظهار "مؤشر للثقة والأمل".

ومن المقرر أن يتم فتح مواقع جذب سياحي أخرى مرة أخرى، حيث سيتم فتح المدرج الروماني (الكولوسيوم) و"متاحف الفاتيكان" غدا الاثنين.