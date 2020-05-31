شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 1.77 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها حتى الآن 369 ألفا و660 حالة، وبلغت نسبة الزيادة المسجلة بها اليوم 0.4% خلال 24 ساعة.
وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 3ر4% في عدد الإصابات اليوم مقارنة بالأمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 19258 حالة.
كما سجلت ولاية نيوجيرسي أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو 103 حالات.
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