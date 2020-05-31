رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما حاداً على الناشطة المصرية منى مينا: العمالة للإخوان واضحة في كل تصريحاتك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على الناشطة المصرية منى مينا، متسألين من تمثلين؟ ومن فوضك بالحديث عنا ؟ نحن أطباء مصر، الذين أقسمنا على بذل الغالي والنفيس وأرواحنا فداء مصرنا الغالية، قائلين سنظل مرابطين ومستمرين فى مواقعنا حتى يعرف القاصى والدانى أن أمثالك من الهتيفة والحنجوربين لا يمثلوننا.



وأكد رواد السوشيال، أنه لا توجد صورة واحدة لكل من ملئوا وسائل الإعلام ( العميدة ) صراخًا بل نباحًا تجمعهم بنا فى مواقعنا الأمامية لمواجهةالفيروس القاتل وحماية أخواننا حتى يتم شفاؤهم.

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وأضاف رواد السوشيال ميديا: "فأنتى وأمثالك لا تملكون الجرأة لزيارتنا في أماكننا بل تكتفون بضغط أزرار هواتفكم المحمولة أو الظهور بوسائل الإعلام أكثر من نجوم السينما والتليفزيون".

وأوضح رواد السوشيال: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية واضحة في كل تصريحاتك وتصرفاتك، وإلى متى؟ ألا ترتدي؟ ألا تشعرين الدور الهدام الذي تلعبيه.. أرحمي مصر وأطباء مصر".

ووجه رواد السوشيال ميديا رسالة للجميع: "لا تستمعوا سوى لأصوات الأطباء الشرفاء الذين لم يتخلوا عن مسئوليتهم المهنية والإجتماعية بحكم مواقعهم كجيش حقيقى يدافع عن المصريين ولن يتخلوا عنهم ما دام قلوبهم تنبض وبصدورهم نفس يتردد".