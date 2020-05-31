شباب الصحفيين المصريين يوجهون رسالة إلى الناشط المصري جمال عيد: الزم حدك ياسمسار السفارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن السؤال الذي يفرض نفسه في الشارع الآن إلي متي السكوت على أبو مسيلمة الكذاب المدعو الناشط المصري جمال عيد الشهير بجمال سفارات حيث مازال يمارس هوايته المفضلة ترويج مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضي وبث الأكاذيب وعدم استقرار مصر.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:نحن نحذر من خطر العملاء والخونة والمتأمرين علي البلاد الداعين للفوضي والتخريب الذين لا يقلون عن أبشع الفيروسات لأنهم يحاولون تدمير عقول الشباب مقابل حفنة من الدولارات الحرام.

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وأضاف طوالة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة ومضيئة لدعم مواطنيها المحتاجين وتمنحهم المساعدات والأموال للتغلب على اثار فيروس كورونا ولكن نري هذا الكذاب سمسار السفارات ومن على شاكلته يحاولون استغلال كورونا للنيل من استقرار البلاد مقابل المزيد من الدولارات.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن المصريين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر يقفون خلف الدولة وحريصين على تجاوز الأزمة الراهنة.

ووجهت الجبهة رساله تحذير إلي جمال دوكو قائلة:الزم حدودك قبل فوات الاوان.. فالشعب واعي بالمخططات الدنيئة والخسيسة التي تستهدف دولتة واستقرارة ولن نترك لك ولامثالك الحبل على الغارب