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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الناشط المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ، الكاذب الناشط المصري جمال عيد الشهير بجمال سفارات.
وتساءل الجميع إلى متى السكوت على الكاذب جمال عيد الشهير بجمال سفارات وترويجه لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في مصر؟
وقال رواد السوشيال ميديا: "نحذر من خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب الذي لا يقل عن أبشع الڤيروسات، لأنهم يحاولون تدمير عقول الشعب مقابل حفنة من الدولارات، فالدولة تبذل كل طاقتها لدعم مواطنيها المحتاجين وتمنحهم المساعدات والأموال للتغلب على آثار فيروس كورونا.. إلا أن هذا الكذاب ومن على شاكلته من العملاء يحاولون استغلال هذا الفيروس للنيل من استقرار البلاد مقابل المزيد من الدولارات".
وأكد آخرون: "المصريون الشرفاء خلف الدولة المصرية وحريصون على تجاوز الأزمة الراهنة والتحديات التي تواجه البلد".
ووجه رواد السوشيال رسائل إلى الكذاب العميل: "الزم حدك قبل فوات الآوان.. فالشعب المصري واهي بالمخططات التي تستهدف دولته واستقرار مجتمعه ولن يترك لك ولأمثالك الحبل على الغارب".
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