النظام الإيراني متهم بتدنيس قبر متظاهر قتل باحتجاجات نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم والد شاب قتل في مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي النظام الإيراني بتدنيس قبر ابنه.

وشهدت العديد من المحافظات والمدن الإيرانية مظاهرات حاشدة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر منوشهر بختياري، والد بويا بختياري، في مقطع مصور نشره على صفحته على موقع إنستقرام: "رسالتنا للمطالبة بتحقيق العدالة أخافت النظام، توجهوا (جنود النظام الإيراني) إلى قبر بويا أمس، وقاموا بدون أي احترام بتدمير قبره، في محاولة لإثارة مشاعر والدته، وشقيقته، وأقاربه، وتهديدهم وقمعهم".

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لكن والد المتظاهر المقتول لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تدنيس أو تخريب قبر ابنه، حسب تقرير لموقع راديو فردا، الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ.

وقتل بويا بختياري برصاصة في الرأس يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على يد قناص تابع للسلطات الإيرانية، وذلك بعدما شارك في المظاهرات السلمية مع والدته وشقيقته، في مدينة كرج قرب طهران.

وأكد والد بختياري في رسالة على إنستقرام، أنه عازم على الاستمرار في الاحتجاج، وأن جهوده ستفيد الصالح الوطني العام. وفد تحول بالفعل أصبح شخصية معروفة ومحبوبة من قبل معارضي النظام الإيراني.

وبعد شهور من التستر على جرائم القوى الأمنية، اعترف وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد، بمقتل 225 شخصا خلال مظاهرات غير مسبوقة اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد أن رفعت السلطات أسعار المحروقات، وسرعان ما أخذت التجمعات الاحتجاجية منحى عنيفا وقطعت شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.