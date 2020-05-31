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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعيد فتح المساجد مع اجراءات احترازية صارمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
فتحت مساجد السعودية أبوابها للمصلين اليوم الأحد للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهرين، وخففت المملكة من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وتوجه المصلون إلى أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة، لأداء صلاة الفجر في ظل إجراءات احترازية تشمل فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق .
كما شملت الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية ، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة،، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة
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