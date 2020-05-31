شكرا لقرائتكم إيران.. الإصابات بكورونا تتخطى الـ150 ألف حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إيران اليوم الأحد أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجّلة على أراضيها تخطّت عتبة 150 ألفا، مع سعي طهران لاحتواء الوباء الذي عاودت وتيرة تفشيه الارتفاع في الآونة الأخيرة.

وكانت الحكومة قد رفعت القسم الأكبر من القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة على أراضيها في أواسط شباط/فبراير الماضي.

لكن وزارة الصحة تحذّر من موجة جديدة للوباء بعد رصد بؤر صغيرة له في عدد من المحافظات.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور اليوم تسجيل 2516 إصابة جديدة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 151 ألفا و466 إصابة.

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وتشهد إيران تسارعاً جديداً في وتيرة تفشي الفيروس منذ قاربت الحصيلة اليومية لإصاباته في الثاني من أيار/مايو أدنى مستوى منذ شهرين.

وأعلن جهانبور تسجيل 63 وفاة إضافية بكورونا الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية على الأراضي الإيرانية إلى 7797 وفاة.

وتفرض الحكومة الإيرانية حالياً إغلاقاً في محافظة الأهواز الواقعة في غرب البلاد عند الحدود مع العراق.

وتعد الأهواز حالياً المحافظة الأكثر تضرراً من كوفيد-19 في إيران.

ويعتبر خبراء كثر كما مسؤولون إيرانيون أن الأرقام التي تعلنها الحكومة أدنى بكثير من الأرقام الفعلية.