وزير الإعلام يعلن مواعيد جديدة لحظر التجوال بدءاً من اليوم

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام، أسامه هيكل، عن تعديل مواعيد حظر التجوال بدءاً من اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزارة الدولة للإعلام، المنعقد حالياً، للإعلان عما توصلت إليه اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال هيكل إن الحظر سيكون من 8 مساءً وحتى 5 صباحًا اعتبار من اليوم، الأحد، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة، و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا.

وأضاف وزير الدولة لشئون الإعلام أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن "كورونا" يحدده المحافظون، وسيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا، وكلف رئيس الوزراء بمتابعة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، ومتابعة نظم الوقاية.